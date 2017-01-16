اتهم رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بومعراف، الحكومة بتهميش التوصيات التي تقدمها الهيئة المكلفة بصرف أموال الدولة، من خلال عدم أخذها بعين الاعتبار، مضيفا أن هناك مسيرين يرفضون تقديم تقرير المحاسبة للمجلس لمراقبة صرف أموال القطاعات والمؤسسات التي يسيرونها، ونفى رئيس المجلس أن يكون له علم بتشكيل أي لجنة وزارية مشتركة على مستوى الحكومة لمتابعة توصيات مجلس المحاسبة. ويأتي تصريح رئيس مجلس المحاسبة كإقرار ضمني منه أن الحكومة لا تعترف بمجلس المحاسبة الذي يمثل أعلى جهاز مراقبة لكيفية صرف المال العام!