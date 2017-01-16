بولاشيك عند أويحيى

أدت السفيرة الأمريكية بالجزائر، جوان بولاشيك، زيارة مجاملة للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أين استقبلها في المقر المركزي للحزب وتحادثا بحضور مسؤولين في السفارة وقيادات في الحزب حول سبل التعاون بين البلدين، كما أطلعها أويحيى على برنامج الحزب والعديد من القضايا المهمة. وقد جاءت زيارة ممثلة الديبلوماسية الأمريكية بالجزائر لحزب «الأرندي» بطلب منها، بعدما كانت قد قامت بزيارات مماثلة إلى عدد من الأحزاب الناشطة في الساحة السياسية الوطنية.