غلام الله يعيد الاعتبار للإطارات المهمشة

استدعى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أبو عبد الله غلام الله، إطارات همّشها وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، ودفعها للاستقالة من الوزارة، على رأسهم الدكتور يوسف بلمهدي، وتشاور معه من أجل العمل في المجلس للاستفادة من خبرته، بعدما عمل لسنوات إلى جانبه في وزارة الشؤون الدينية، قبل أن يدفعه محمد عيسى للاستقالة بعد تجريده من كل المهام. ويأتي قرار غلام الله لإعادة الاعتبار لهذه الإطارات التي عملت معه بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتوظيف خبرتها من أجل استعادة مكانة المجلس الإسلامي الأعلى ليصبح عنصرا فاعلا في الساحة الوطنية.