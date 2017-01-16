قانون جديد لضمان الشفافية في التوظيف بالجنوب

كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن التحضير لمشروع منشور وزاري مشترك يتعلق بالإجراءات الخاصة بانتقاء وتوظيف اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب. وأكد سلال في رده على سؤال للنائب محمد الداوي حول إجراءات التوظيف في الولايات الجنوبية، أن المشروع قيد الدراسة والإعداد من طرف الجهات المختصة قصد ضمان المزيد من الشفافية والصرامة في مجال احترام التدابير التي تحكم التوظيف والولوج إلى عالم الشغل، حيث من المنتظر أن يتم تنفيذه بولاية إليزي، قبل تعميمه على باقي مناطق الجنوب الأخرى.