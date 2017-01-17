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وصية بوشوارب لعولمي

  • 17/01/2017
  • النهار الجديد
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وصية بوشوارب لعولمي تحميل الملف

أوصى وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، المدير العام لمجمع «سوفاك»، مراد عولمي، بعدم التصريح بكل شيء للصحافة حول مصنع «سوفاك» والالتزام بالتكتم والسرية حول المشروع إلى غاية الانتهاء من إنجاز مصنع العلامة الألمانية «فولكسفاغن» ودخوله مرحلة الإنتاج. وجاءت تصريحات الوزير بعد إلحاح ممثلي وسائل الإعلام الذين رافقوا الوزير خلال الزيارة التي قادته إلى المصنع بولاية غليزان، على المسؤول الأول في المجمّع لإعطاء تفاصيل أكثر حول المصنع والإنتاج.

موضوع : وصية بوشوارب لعولمي
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