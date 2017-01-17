أبواب بن غبريت مفتوحة للنقابات أسبوعيا

قرّرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، استقبال نقابة كل أسبوع، وذلك تلبية لمطالب الشريك الاجتماعي، لتدارس المسائل العالقة في القطاع والتنسيق فيما بينها لإيجاد الحلول المناسبة لها. وعبرت الوزيرة عن استعدادها لاستقبال النقابات شخصيا، وحتى كل مكاتبها الوطنية وليس فقط الرؤساء لغرض طرح كل نقابة لانشغالاتها بدقة، بمعدل نقابة كل أسبوع. ويأتي قرار الوزارة من أجل إشراك جميع النقابات في مختلف القرارات المتخذة على مستوى القطاع، مما سينهي عهد الانسداد الذي كان حاصلا بين الوزارة والنقابات بسبب سوء فهم، وأدى إلى العديد من الاضطرابات بين الطرفين.