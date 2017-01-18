سفارة الجزائر بباريس من دون سفير

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي لإنهاء مهام سفير الجزائر بباريس، عمار بن جامع، لإحالته على التقاعد، غير أنه لا يزال لحد الآن لم يتم تعيين خليفة بن جامع خلفا له، بالرغم من أن القرار اتخذ قبل شهر، وهو ما يعني أن سفارة الجزائر بالعاصمة الفرنسية باريس من دون سفير. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن تأخر تعيين خليفة بن جامع يعود إلى رغبة الرئيس في تعيين ديبوماسي ذي حنكة كبيرة يكون قادرا على إدارة الملفات الثقيلة بين البلدين التي تكتسي حساسية كبيرة بحكم العلاقات التاريخية التي تربطهما.