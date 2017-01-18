العصرنة لم تصل إلى فرجيوة

يبدو أن مسؤولي محكمة فرجيوة لم تصلهم تعليمات وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، بعد؛ فبعد القفزة النوعية التي شهدها القطاع في مجال العصرنة ورقمنة الإدارة، خاصة بخصوص استخراج الوثائق الإدارية من جنسية وصحيفة السوابق القضائية، التي أصبح المواطن الجزائري يطلبها من المنزل، لا يزال مواطنو هذه البلدية والبلديات الأخرى الذين يدخلون في الدائرة الإقليمية لذات المحكمة يعانون البيروقراطية في استخراج شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية. واشتكى عديد السكان من طريقة تعامل موظفي هذه المحكمة، أين أكدوا انتظارهم مدة تتجاوز 10 أيام لأجل الحصول على شهادة الجنسية وأي وثيقة إدارية من قبلها، في وقت يتم استخراجها في مدة لا تتجاوز الساعة من الزمن في أي محكمة من باقي محاكم القطر الجزائري!