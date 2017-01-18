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اجتماع مساهل مع الفرنسيين سري للغاية

  • 18/01/2017
  • النهار الجديد
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اجتماع مساهل مع الفرنسيين سري للغاية تحميل الملف

رفضت الديبلوماسية الفرنسية تسريب أي معلومات حول الوفد الفرنسي الممثل لها في الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري - الفرنسي حول المسائل السياسية والأمنية، الذي ترأسه عن الجانب الجزائري وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل،  في جلسة مغلقة. وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن هذا الحوار الجزائري - الفرنسي يدخل في إطار مشاورات ثنائية عالية المستوى بين البلدين، غير أنها أكدت أنه لم تتسرب أي معلومة حول هذا اللقاء ولا جدول الأعمال من الجانب الفرنسي، باستثناء أن الوفد الفرنسي سيترأسه المنسق الوطني للاستعلامات، يان جونو، الذي عين في هذا المنصب في أوت الماضي .

موضوع : اجتماع مساهل مع الفرنسيين سري للغاية
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