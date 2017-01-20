مدير مستشفى قسنطينة والتضليل الإعلامي

غريب هو أمر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التي يتضارب مسؤولوها في التصريحات؛ فمن جهة صرح المدير العام للمستشفى قسنطينة بأنه من غير الممكن القيام بتحليل للمكمّل الغذائي "رحمة ربي" لعدم توفّر مخبر السموم على مستواها على الإمكانيات، إلا أن التقرير الذي وجه إلى وزارة التجارة كشف أن الخبرة الأولية لذات المكمّل صدرت من مستشفى ابن باديس وسط تساؤلات حول سبب التضليل الذي يقوم به مدير المستشفى، والذي يعد ضربا لمصداقية التحاليل الصادرة من المستشفيات.