توظيف مديري الفنادق في واد كنيس

نشرت مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج عرضا لتوظيف مدير عام لمركب "الشاطئ الأزرق" على موقع "واد كنيس" المختص في عمليات البيع و الشراء في السوق السوداء. ويبدو أن مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج تجهل الطرق القانونية لتوظيف إطارات الدولة لدى مصالحها وراحت تضرب عرض الحائط تعليمة وزير السياحة والتهيئة العمرانية والصناعات التقليدية، عبد الوهاب نوري، القاضية باللجوء إلى الطرق القانونية في التوظيف من خلال نشرها في الجرائد الوطنية، خاصة أن الحكومة تدعو إلى اعتماد الشفافية في العملية!