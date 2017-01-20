اتصالات الجزائر تكذّب نفسها بنفسها

فنّدت اتصالات الجزائر وجود شبكة وطنية كبيرة لبيع تذاكر مزوّرة لتعبئة الأنترنيت معلومات قد نشرتها في وقت سابق حول وجود محلات تبيع تذاكر التعبئة خارج شبكتها، والتي تحمل علامات مزوّرة، موضحة بأن هذه التذاكر تباع بصفة غير قانونية فقط من طرف بعض المحلات غير المعتمدة في عدد من الولايات. كما أوضحت المؤسسة بأن تذاكر التعبئة المزوّرة التي تم اكتشافها مؤخرا تباع بصفة غير قانونية من طرف بعض المحلات غير المعتمدة في عدد من ولايات الوطن، وأن الأمر لا يتعلق بتاتا بشبكة وطنية كبيرة مثلما روجت له بعض وسائل الإعلام. والغريب في الأمر أن شركة «اتصالات الجزائر» هي من أصدرت البيان الأول، وهي أيضا من أصدرت بيانا ثانيا لتكذيب سابق، فماذا يحدث يا ترى داخل المؤسسة؟