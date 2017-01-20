استخدام «الرخام» و«الألمنيوم» في البنايات ممنوع

أمر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، مصالحه باستخدام «الرخام والزخرفة» اللذين يكلّفان أموالا باهظة في المشاريع الكبيرة فقط وبكمية معقولة، وذلك من خلال العودة إلى الهندسة المعمارية البسيطة والأصيلة، والتي تستجيب للظروف المناخية. وتأتي تعليمة الوزير تبون للحد من الاستعمال المفرط في المواد «النبيلة» في تشييد البنى التحتية العمومية التي تكلف أموالا كبيرة، على غرار الرخام والخزف وكذا الجدار الزجاجي وصفائح الألمنيوم الزخرفية، كون هذه المواد تتعرّض للتّلف قبل التسلّم النهائي بسبب الأمطار، أضف إلى ذلك أنها مكلِفة جدا في وقت يستدعي الأمر ترشيد النفقات في القطاع.