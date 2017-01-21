تبون لن يترشّح في التشريعيات

قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، في تصريح لـ «النهار»، إنه لن يترشح للتشريعيات المقبلة في أي ولاية، وبهذا يكون عبد المجيد تبون أول وزير في حكومة سلال يعترف صراحة بعدم وجود أي رغبة أو نية لخوض الانتخابات القادمة على رأس حزب «جبهة التحرير الوطني» الذي ينتمي إليه. ويأتي قرار المسؤول الأول عن قطاع السكن ووزير التجارة بالنيابة، في وقت دخل العديد من وزراء حزبي «الأفلان» و»الأرندي» في سباق مع الزمن للظفر برأس القوائم في ولاياتهم.