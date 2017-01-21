محمد عيسى يصلح ذات البين

تدخّل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، لإصلاح ذات البين بين مدير الشؤون الدينية في إحدى الولايات ومفتش من ذات الولاية، وأعطى توجيهات لإقامة جلسة صلح بين الرجلين وإنهاء النزاع بشكل ودّي، وهو الأمر الذي لقي ترحيبا كبيرا لدى جميع موظفي قطاع الشؤون الدينية. وقد أدى تدخل الوزير محمد عيسى لدى المصالح المعنية لعقد جلسة صلح توّجت بإيقاف المتابعة القضائية ومصالحة الطرفين حتى لا يصبح الإطار متابعا قضائيا. وكان مدير القطاع في ذات الولاية، قد رفع دعوى قضائية ضد الموظف بتهمة القذف في موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك»، مما خلق حالة من الاحتقان لدى المديرية الولائية للشؤون الدينية.