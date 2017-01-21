سلال يدشن التشريعيات اليوم

من المنتظر أن يشرف، اليوم، الوزير الأول، عبد المالك سلال، رفقة الطاقم الحكومي، على التنصيب الرسمي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي يترأسها، الدبلوماسي السابق، عبد الوهاب دربال، وذلك بعد صدور قرار في العديد الأخير من الجريدة الرسمية يعين تشكيلة الهيئة المتكونة من 408 قاض وعضو من المجتمع المدني. ومن المنتظر أن تشرع اللجنة في عملها بعد تنصيبها رسميا، حيث ستتكفل بمراقبة الانتخابات التشريعية القادمة من قبل الكفاءات المستقلة المختارة من قبل لجنة خاصة تم تنصيبها بموجب القانون العضوي برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. وبمجرد التنصيب الرسمي للهيئة من قبل رئيس الجهاز التنفيذي، سينطلق التحضير للانتخابات التشريعية القادمة المزمع إجراؤها في شهر ماي المقبل.