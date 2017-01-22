تبون يمنع استيراد المنتجات الإلكترونية

شدّد وزير السكن و العمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، على ضرورة العمل على تقليص فاتورة الواردات، خصوصا مع وجود منتجات محليّة ذات جودة مماثلة لتلك التي تجلب من الخارج، مبرزا أهمية تطبيق مقاييس صارمة على المنتجات المستوردة. وألح الوزير، خلال اجتماع تنسيقي موسع بوزارة التجارة، على ضرورة تحديد مقاييس ومعايير صارمة فيما يخص المنتجات المستوردة، خصوصا المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية ومختلف المنتجات الأخرى ذات الاستهلاك الواسع، حيث منح مهلة شهر لتحديد هذه المعايير.