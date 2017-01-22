ولد عباس يتبرّأ من نورية حفصي

نفى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الأخبار التي راجت حول ترشيح الأمينة العامة لاتحاد النساء الجزائريات، نورية حفصي، في التشريعات المقبلة باسم الحزب العتيد، وقال إن القيادية السابقة في حزب «الأرندي» قامت بزيارة مجاملة له في مقر الحزب، وأضاف ولد عباس أنه لم يتحدث إلى حفصي بخصوص الترشّح في «الأفلان» من عدمه، كونها لم تأت إلى مقر الحزب لهذا السبب.

ويأتي تصريح ولد عباس للتبرؤ من ترشيح معارضة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، في الحزب، خصوصا بعدما انتشرت العديد من الإشاعات حول ترؤسها لقائمة «الأفلان» في ولاية سعيدة.