عليق مهتم بخلافة روراوة

أسرّت مصادر مطلعة أن رئيس اتحاد العاصمة السابق، سعيد عليق، مهتم بخلافة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، في الجمعية الانتخابية القادمة المزمع عقدها بداية أفريل المقبل. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن سعيد عليق كشف لمقربيه أن الوضع الذي وصل إليه المنتخب الوطني يدفعه إلى للترشيح لقيادة «الفاف» وإعادة هيبة «الخضر» في المنافسات القارية. وأضافت ذات المصادر، أن الرئيس السابق للاتحاد عازم على إرجاع الأمور إلى نصابها وإرجاع المنتخب للسكة في حال توفرت الشروط الضرورية للعمل. وللإشارة، فإن عليق قد ترأس الاتحاد لمدة قاربت 15 سنة، تُوِّج فيها النادي العاصمي بالعديد من الألقاب.