جويلية المقبل آخر أجل للمسؤولين مزدوجي الجنسية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قائمة بالمسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتّع بالجنسية الجزائرية دون سواها، حيث يتعين على كل شخص مدعو لتولي إحدى هذه المسؤوليات تقديم تصريح شرفي يشهد بتمتعه بالجنسية الجزائرية فقط، يودعه لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا خلال 6 أشهر.

ومن بين الوظائف التي تضمّنتها القائمة، رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة والأمين العام للحكومة والرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة ومحافظ بنك الجزائر ومسؤولو أجهزة الأمن ورئـيس الهيئـة العليا المسـتقلة لمراقبة الانتخابات وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي وقادة القوات المسلحة والنواحي العسكرية وكـل مـسؤولية عـليا عسـكرية محـدّدة عـن طـريق التنظيم.