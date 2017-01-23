بوشوارب مهتم بالاستثمارات السعودية

شرع وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، برفقة سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، سامي عبد الله عثمان الصالح، في التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية - السعودية الذي سيعقد يومي 14 و15 فيفري بالجزائر. وتوقع الوزير بوشوارب خلال لقائه مع السفير السعودي أن تكون الدورة موعدا هاما ومفصليا للانطلاق في شراكة اقتصادية نوعية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، ترجمة للإرادة السياسة القوية ولمكانة البلدين في المنطقة، كما تطرق الطرفان إلى مجالات التعاون والشراكة الممكنة بين مستثمري البلدين وأهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها.