ولد علي يجمّد الحساب البنكي لاتحاد الكاراتي

أعلن وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، عن تجميد الحساب البنكي لاتحادية الكاراتي، تمهيدا لمحاسبة مسؤوليها على التجاوزات التي وقعت منذ أشهر، وكشفتها «النهار» بالوثائق في عدد سابق.

ووعد ولد علي بالتحقيق في الفضائح وتعميم الخطوة على الاتحاديات الأخرى؛ فهل ستكشف تحركات الوزير إطارات الوزارة الذين دعموا التجاوزات في اتحادية الكاراتي وكانوا يصدرون الأوامر بالهاتف للتغطية عنها، وهل استفاق الوزير أخيرا من سياسة «تخطي راسي» وقرّر التحرك لمكافحة الفساد المتفشي في الوسط الرياضي؟