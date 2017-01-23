غول وولد عباس وبن يونس من دون تشريفات عند دربال

اضطر المكلّفون بالتشريفات خلال الجلسة التأسيسية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بقصر الأمم لنادي الصنوبر، والتي حضرها الوزير الأول وأعضاء الطاقم الحكومي وكبار المسؤولين في الدولة، لمنع كل من رئيس حزب «تاج»، عمار غول، والأمين العام لـ«الأفلان»، جمال ولد عباس، ورئيس «الحركة الشعبية»، عمارة بن يونس، إلى الدخول من الباب الذي دخل منه سلال، والجلوس في القاعة الشرفية، حيث وُجِّهوا للدخول والجلوس رفقة ممثلي بقية الأحزاب، تجنبا لأي حساسية، كون الهيئة مكلّفة بمراقبة الانتخابات ولا يصحّ الاحتكاك مع الهيئة بصفة مباشرة. وقد تسبب الأمر في إحراج مسؤولي هذه الأحزاب الذين تعوّدوا على الجلوس في القاعة الشرفية إلى جانب زملائهم السابقين، كونهم كانوا أعضاء سابقين في الحكومة.