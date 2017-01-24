ريزو يوكل ربي على الطماعين

قال الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومشتقاتها، حسين ريزو، إنه يرفض كل أشكال انتهاز الفرص التي ينتهجها بعض «الطماعين» أو كما أسماهم منتهزي الفرص من التجار الجشعين لإحداث المضاربة في غاز البوتان، خلال الظروف الجوية الخاصة التي تمر بها البلاد، أين وصل سعر القارورة إلى أزيد من 1400 دينار، بالرغم من أنها تباع بأقل من 200 دينار في مستودعات نفطال. وقال المسؤول الأول بالمؤسسة، إنه ليس لديه ما يقوله سوى توكيل أمرهم لله.