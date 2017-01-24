الحجار قنبلة موقوتة

لا يزال الفرن عالي الضغط بمركب الحديد والصلب بالحجار في مدينة عنابة لم ينطلق بعد، منذ أزيد من 16 شهرا من توقفه، وإعلان دخوله فترة الصيانة للرفع من قدرته الإنتاجية، بالرغم من الأموال الضخمة المخصصة لإعادة إطلاق المشروع. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن عملية الصيانة التي تشرف عليها شركتان إيطالية وألمانية متوقفة بسبب عدم دفع مستحقاتهما جراء نفاد الميزانية المخصصة له. والمقدرة بأزيد من 60 مليار سنتيم التي ضختها الحكومة في حساب المركب. وأثار تأخر انطلاق عودة المركب إلى الإنتاج تخوفات كبيرة لدى النقابة من انفجار الوضع وسط العمال، وتحوله إلى «قنبلة موقوتة»، بسبب عدم قدرة الإدارة على صب أجور العمال نتيجة الصعوبات المالية التي يتخبط فيها المصنع.