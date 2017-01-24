أويحيى يزور الغنوشي في تونس

حلّ الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، بتونس، أين التقى برئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، تلبية لدعوة من هذا الأخير الذي كان قد قام قبل أيام بزيارة إلى الجزائر، والتقى فيها مع أويحيى بمقر الحزب. وقد اُستُقبِل الأمين العام للحزب ومدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، في المطار من طرف، رفيق عبد السلام، مستشار العلاقات الخارجية في حركة النهضة ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية، إلى جانب، عبد القادر حجار، سفير الجزائر بتونس. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن زيارة أويحيى إلى تونس تأتي بدعوة من رئيس حركة النهضة، وشددت مصادر تحدثت إلى $ على أن الزيارة اكتست طابعا حزبيا، بحكم أن أويحيى تم استقباله بصفته أمينا عاما للأرندي.