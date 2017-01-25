مجلس المنافسة يجدّد تشكيلته

تمّ أمس تنصيب تشكيلة جديدة لأعضاء مجلس المنافسة خلفا للأعضاء المنتهية عهدتهم في منتصف الشهر الجاري، مع تجديد الثقة في عمارة زيتوني كرئيس للمجلس. ومن أصل تسعة أعضاء بالمجلس، تم تنصيب أربعة أعضاء جدد، في حين تم تجديد الثقة في خمسة أعضاء. ويتكون المجلس الذي تم إعادة إطلاقه في 2013 بعد توقف دام 10 سنوات، من 12 عضوا من بينهم ست شخصيات وخبراء يتمتعون بكفاءات في مجال المنافسة والتوزيع والاستهلاك والملكية الفكرية، و4 مهنيين من قطاعات الإنتاج والتوزيع والصناعات التقليدية والخدمات والمهن الحرة، وممثلين اثنين عن جمعيات المستهلكين، لعهدة مدتها أربع سنوات.