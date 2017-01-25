حجار يتدخّل لوقف إضراب الطلبة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تمّ الردّ بالإيجاب على أغلب مطالب طلبة طب الأسنان والصيدلة، مؤكدة استعدادها للتكفل بكل المطالب البيداغوجية لطلبة هذين التخصصين، والتي تندرج ضمن صلاحياتها. وأكدت الوزارة أنها عقدت لقاءات مع ممثلي الطلبة على المستوى الوطني بمقر الوزارة، زيادة على لقاءات تمت على المستوى المحلي في كل المؤسسات الجامعية المعنية، إضافة إلى اجتماع آخر مع ممثلي طلبة طب الأسنان وممثلي طلبة الصيدلة، وتم التطرق إلى لائحتي المطالب التي قدموها، حسب المنهجية والترتيب المقترحين من طرفهم.