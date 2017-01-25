روراوة يؤسّس دولة داخل دولة

يبدو أن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، حوّل نفسه إلى فرعون زمانه وأسس دولة داخل دولة، من خلال جعل نفسه فوق الجميع، يتصرف في الاتحادية كملكية خاصة، إلى درجة أنه حوّل «الفاف» إلى هيئة فوق القانون، لا تخضع للرقابة في التسيير المالي والإداري لشؤونها منذ عودته إليها في 2009. وبالرغم من كل الفضائح الكبيرة التي رافقت روراوة في التسيير، إلا أنه لا أحد يتجرأ لانتقاده، سواء داخل «الفاف» أو خارجها، والويل لمن يتجرّأ على منافسته في رئاسة الاتحادية الىتي عاث فيها فسادا دون رقيب ولا حسيب. ولم يتوقف به الأمر عند هذا الحد، بل راح يتحدّى المسؤولين والحكومة من أجل الظهور في ثوب البطل بعد مهزلة «الخضر» في نهائيات «الكان»، بالقول إنه لم يتلق مساعدة من الدولة، في هجوم صريح على الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي قال إن الحكومة منحت الكثير للمنتخب ومن حقها المطالبة بتفسيرات عن الهزيمة، فمتى تتحرّك الحكومة لوضع حد لهذا الفرعون؟