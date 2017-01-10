صور رائعة من تيكجدة لشبان يمارسون التزلج فوق الجليد

الجزائريون يستعدون للإحتفال برأس السّنة الأمازيغية 2967

يستعدّ الجزائريون للإحتفال برأس السنة الأمازيغية 2967، المصادف لـ 12 من شهر جانفي، والتي تتوافق مع عام 2017 للميلاد،