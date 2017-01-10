صور رائعة من تيكجدة لشبان يمارسون التزلج فوق الجليد

الأرشيف
استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال،اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية و العلاقات التجارية الخارجية المجري بيتر زيجارتو،بحضور وزير
يستعدّ الجزائريون للإحتفال برأس السنة الأمازيغية 2967، المصادف لـ 12 من شهر جانفي، والتي تتوافق مع عام 2017 للميلاد،
تم العثور على جثة تعود لإمرأة، مرمية في أحد البساتين متطايرة الأطراف بأحد قرى بلدية حاسي خليفة شرق عاصمة الولاية
كشف وزير المالية، حاجي بابا عمي، اليوم الاثنين، أن صندوق ضبط الايرادات يتوفر على قرابة 840 مليار دينار جزائري إلى
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ليلة أمس الإثنين 7 أطفال فلسطينيين من مدينة القدس، حسبما ذكرته مصادر إعلام فلسطينية اليوم
لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سفينة قبالة مدينة "تانجا" الساحلية بتنزانيا، بسبب عاصفة عنيفة.
ونقل مصادر
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