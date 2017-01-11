صور.. بعض ولايات الوطن ترتدي الحلة البيضاء

أستراليا تصادر سفينة محملة بأسلحة إيرانية متجهة للحوثيين

كشفت السلطات الأسترالية، أنه تم ضبط كمية من الأسلحة كانت متجهة إلى اليمن عن طريق الصومال، ويشتبه أن يكون