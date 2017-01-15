صور آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني قبل مواجهة زيمبابوي

مجزرة دموية بعد اندلاع شجار بين عصابيتين في السجن

اندلع، أمس السبت، شجار عنيف بين عصابتين إجراميتين في سجن بالبرازيل، ما أسفر عن مقتل 3 سجناء على الأقل بقطع