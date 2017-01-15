بالصور..مصالح الأمن تقدم الإعانات في المناطق المعزولة بسبب الثلوج

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تحادث الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم السبت، بباماكو مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، واستعرض الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين،
رد الشيخ شمس الدينaqa الجزائري من خلال برنامج "انصحوني" الذي يبث على قناة النهار، على الجهات التي تحاول اشعال الفتنة
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
عين الاوروغوياني غوستافو ميغال فانيريو بالبيلا رئيسا جديدا لمجموعة العمل لانضمام الجزائرإلى المنظمة العالمية للتجارة خلفا للأرجنتيني لالبرتو دالوتو الذي
إعتقلت قوات الكيان الصهيوني، اليوم الأحد، 17 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.
طلب مواطن مكيسكي، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التدخل لإنقاذ بلاده من
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