بالفيديو.. مقويات جنسية خطيرة تباع في محلات شاي بالجزائر

انشرت مؤخرا بيع الكبسولات والمقويات الجنسية ممنوعة وخطيرة في محلات الشاي والمكسرات، منتوج في الصين وغير خاضعة لأي معيار من معايير الصحة وغير مرخصة والتي تباع دون حسيب ولا رقيب، حسب تقرير لتلفزيون "النهار".

أوضح أحد الباعة أن هذه المقويات ليست ممنوعة وتباع في الصيدليات بشكل عادي، لكن التحقيق الذي قام به الزميل إسماعيل محبوب أثبت عكس ذلك، حيث أكد أحد الصيادلة أن هذه المنتوجات مستحيل أن تباع في الصيادلة لأنها مغشوشة، ومن جهته أوضح رئيس النقابة الوطنية الجزائرية المستقلة للصيادلة الخواص، مسعود بلعمري، ان هذه الادوية ممنوعة ويتم استيرادها من الدول الإفريقية المجاورة، وأقر أنه يجب تشديد الرقابة لمحاربة ومتابعة لوقف هذه المنتوجات التي تشاكل خطرا على المواطن.

وحذرت الطبيبة زهية شاوش من استخدام المقويات الجنسية التي تباع محلات الشاي بدون رخصة، يجب أن تكون باذن من الطبيب، حيث قالت الطبيبة ان هذه الكبسولات تحوي على مادة سيل ديلافين التي تشبه الفياغرا، والتي قد تؤدي الى هلاك متناولها.