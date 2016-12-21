بالفيديو .. جورج كلوني ينتج فيلما عن المسعفين المتطوعين في حلب

يعمل الممثل الأميركي جورج كلوني حاليا على إنتاج فيلم مبني على القصص التي عرضها العمل الوثائقي الذي أنتجته شبكة Netflix حول المسعفين والمسعفات المتطوعين في حلب من رجال الدفاع المدني السوريين، والذين رفضوا ترك المدينة المنكوبة طوال سنوات ليقوموا بواجبهم تجاه المدنيين تحت قصف النظام.

وكان كلوني قد صرح في وقت سابق من عام 2015 لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أنه يريد أن يحاول تقديم المزيد حول مأساة الشعب السوري، لكن دون التورط في سجال سياسي.

وذكرت صحيفة Guardian أن الممثل الخمسيني، ينوي تحويل قصص الفيلم الوثائقي The White Helmets إلى فيلم بخطوط درامية أبعاده إنسانية تجسد جانبا من حياة 3000 متطوع في الدفاع المدني في مدينة حلب.

الفيلم الوثائقي من إخراج أورلاندو فون إنسدل، ومن إنتاج جونا ناتاسغيرا، وهو من الأفلام الوثائقية التي نالت شرف الترشح لنيل جائزة الأوسكار لعام 2017.

هذا وقد سبق وأن قدم كلوني فيلم Syriana عام 2005 وهو عمل سياسي مميز، نال عن دوره فيه كعميل للمخابرات الأميركية جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل دور رئيسي لذلك العام.