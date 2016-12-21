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رامبو يحرج دونالد ترامب برفض هذا العرض

  • 21/12/2016
  • النهار اون لاين
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رامبو يحرج دونالد ترامب برفض هذا العرض تحميل الملف

رفض الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون المعروف بـ " رامبو"، عرضا بترأّس الصّندوق الوطني للفنون طرحه عليه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب .

 و قال ستالون:"إنه يشعر بالإطراء الشّديد بعد هذا الإقتراح، إلاّ أنّه يفضّل العمل في مجال الإهتمام بالجنود العائدين إلى الوطن بعد مهمات الحروب، فهؤلاء الجنود يستحقون فرص عمل حقيقية برواتب جيدة".وجاء هذا التصريح، من قبل ستالون، بعد فترة من تداول العديد من وسائل الإعلام خبرا مفاده أن ترامب يريد تسليم الممثل الشهير منصبا فنيا مرموقا، في ديسمبر الجاري.  وكانت صحيفة الديلي ميل قد ذكرت أن ترامب عازم على تسليم ستالون منصب رئيس الصندوق الوطني للفنون والعلوم الإنسانية، ووفقا للصحيفة يعتبر ترامب أنّ، "ستالون هو الشّخص الأنسب لهذا المنصب، وبمقدوره أن يجعل الفن عظيما مرّة أخرى".

 

موضوع : رامبو يحرج دونالد ترامب برفض هذا العرض
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