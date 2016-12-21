محمد بن كروش يتأهل إلى نهائي منشد الشّارقة وينتظر دعم الجزائريين

استطاع المنشد الجزائري محمد بن كروش أن يتأهّل إلى نهائي "منشد الشارقة"، في طبعتها التاسعة التي تنظمها الإمارات العربية المتّحدة. بالرغم من شدّة المنافسة بين المترشّحين.

وقال المنشد محمد بن كروش، في اتصال هاتفي مع قناة النهار اليوم الأربعاء ،" أنّه فخور بوصوله إلى النهائي، كما طلب من الجمهور الجزائري دعمه بالتّصويت بقوّة لنيل اللّقب.يشار إلى أنّ، البرايم النّهائي من برنامج "منشد الشارقة" ، سيكون بعد غد الجمعة الذي يتنافس خلاله على اللقب 9 منشدين يمثلون مختلف الدول العربية، حيث سيتم حسم لقب البرنامج للمنشد الأكثر تصويتًا من الجمهور، وينتظر الدّعم من الجزائر حتى يكون اللّقب جزائريا لمحمد بن كروش. ويذكر أنّ، الجزائر بسطت سيطرتها في مجال الإنشاد فهناك متسابقين افتكوا اللقب ومنهم من تحصلوا على مراتب متقدمة في الدورات السابقة.