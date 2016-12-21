الفنّانة السورية سوزان نجم الدّين تزور تلفزيون النهار

قامت الفنّانة السّورية سوزان نجم الدّين بزيارة إلى مقر تلفزيون النهارأن تحدّثت عن زيارتها إلى الهلال الأحمر الجزائري، ولقائها بالأطفال اللاّجئين السّوريين. وحظيت باستقبال رئيسة الهلال سعيدة بن حبيليس.

وقالت الفنّانة ، بأنّها سعيدة بزيارتها إلى الجزائر التي فتحت أبوابها للاجئين السوريين و الأفارقة. وأضافت في هذا السياق أنّها اصطحبت معها عائلات سورية إلى مكان اللاّجئين الذين اشتاقوا إلى بلدهم سوريا حسب قولها. مشيدة بالدّور الإنساني الذي تلعبه الجزائر من خلال الهلال الأحمر الجزائري. والتي لاحظتها في المجتمع الجزائري . و في نفس السياق، قالت نجم الدين بأنّ الفنان مسؤول أمام مجتمعه وشعبه لأنّ أراءه تؤثر سلبا أو إيجابا خاصّة في الأوضاع الإجتماعية.من جهتها، أبدت رئيسة الهلال سعيدة بن حبيليس، فرحتها بالزيارة التي قامت يها الفنّانة وقالت أنّ هذه الزيارة تعتبر بمثابة احترام وإجلال بالنسبة للجمعية.وفي حديثها عن الدراما السورية قالت نجم الدين، أنّ الدراما السورية تبقى واقفة بالرغم من الأحداث الجارية في سوريا، مذكرة بأحداث حلب التي استرجعت إلى بلدها الأم وسوريا قادرة على أن تستعيد قوّتها .للإشارة، كرّمت الفنانة السورية سوزان نجم الدين في الأيام السينمائية بمدينة حاسي مسعود وأبهرت بالصّحراء الجزائرية. و يشار إلى أنّ، سوزان نجم الدين تحضّر لمسلسل شوق من بطولة باسم ياخور ، نسرين طافش وشكران مرتجى ومن إخراج رشا شربتجي.