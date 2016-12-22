كيم كارديشيان تصاب بمرض نسائي خطير

تعرضت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان، إلى آلام مروعة لإصابتها بمرض نسائي خطير، وهو التهاب بطانة الرحم.

وكشف تقرير نشره وقع رادار أون لاين، أنّ هذا المرض أثر كثيرا على "كاردشيان" في موضع الإنجاب وخاصّة في حملها الثاني، إلا أنّ الناطقة باسمها نفت صحّة إصابتها بهذا.وأشار التقرير إلى أن "كيم" كانت قد أصيبت بصدمة نفسية بعد حادث السطو الذي تعرضت له في فرنسا، وأنها تبكي دائماً، "لا يبدو أن كيم قادرة على أن تستجمع قواها، حتى أنها أوكلت لوالدتها رعاية ولديها، بالإضافة إلى استعانتها بمربيتين".