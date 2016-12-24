أيّام مسرح الطّفل بمستغانم تكرّم الفنّان الكوميدي الراحل حديدوان

انطلقت اليوم السبت بالمسرح الجهوي "سي جيلالي بن عبد الحليم" لمستغانم فعاليّات أيّام مسرح الطّفل تكريما للفنّان الكوميدي الراحل محمد رؤوف إيقاش المعروف بإسم "حديدوان".

وتميز حفل افتتاح هذه التّظاهرة الّذي حضره جمع كبير من الأطفال مرفوقين بأوليائهم بتقديم ألعاب الخفة لتعاونية "فونكس" للعلمة وعرض فكاهي بعنوان "ومضات ماما مسعودة" من أداء الفنان حمزة فغولي المعروف باسم "ماما مسعودة" الذي رافق الراحل "حديدوان" طيلة مشواره.

وقد تجاوب الأطفال مع هذا العرض الفكاهي طيلة ساعة من الزمن حيث كانت الفرحة والبسمة بادية على وجوههم. وستتواصل فعاليات هذه التظاهرة الثقافية التي تتزامن مع العطلة المدرسيّة الشتوية الى غاية 29 ديسمبر الجاري على مستوى المسرح الجهوي ودار الثقافة ببرمجة مجموعة من ألعاب الخفة وعروض مسرحية بمشاركة ثماني فرق.

ومن بين الأعمال المسرحيّة المبرمجة "مشاعر حنين" لجمعية الستار الذهبي و"حكاية الصياد لحسن الشماع" لجمعية النجاح و"الكانكي والنّحاس" لجمعية "الموجة" لمستغانم و""بستان المحبة" لتعاونية "فن بلادي" و"القنفذ والأرنب" لفرقة ملائكة الخشبة لوهران. كما سيستمع الأطفال بمسرحيتي "حكمة حشرات" و"القرية الساحرة" لجمعية كاتب ياسين لسيدي بلعباس وجمعية الأمل للنّشاطات الشبانية لتيارت على التوالي إلى جانب عرض لوان مان شو بعنوان "مشرار ومخيار" للفنّان لزرق. وتنظّم فعاليات أيام مسرح الطفل بمبادرة من المسرح الجهوي لمستغانم بالتنسيق مع مديرية الثقافة.

كما برمج المسرح الجهوي "سي الجيلالي بن عبد الحليم" من 28 الى 31 من الشهر الجاري فعاليات "أفراح مسك الغنائم" وذلك في اطار مستغانم عاصمة للمسرح لـ2017 بتقديم ثلاثة عروض مسرحية وهي "حب في خدعة" لتعاونية العثمانية لوهرانو"طيوشة" لتعاونية "رفقاء النجمة" لسطيف و"طرشاقة" للمسرح الوطني الجزائري فضلا عن عرض وان مانشو.