سيلين ديون ترفض الغناء في حفل تنصيب ترامب

رفضت المغنيّة الكندية "سيلين ديون" إحياء حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، رغم أنها تلقت عرضا مغريًا.

وقال مصدر مقرّب لموقع ،The Wrap أنّ الفريق المكلّف بالتّحضير للحفل برئاسة "مارك بارنيت"، لم يتمكّن من إقناع النجمة بتقديم عرض بالمناسبة. وأضاف أن المليونير ستيف واين، الذي يعمل في مجال الفنادق بلاس فيغاس، كان قد وعد صديقه القديم “دونالد ترامب” أنه سيحضر “ديون” للحفل، معتقدا أنّ علاقاته في المدينة التي تقدّم بها سيلين ديون عروضها ستساعده في النجاح بمهمته، لكنه أخفق.

ولم يعلق فريق سيلين ديون على الخبر بالنفي أو التأكيد، علما بأنها ليست الوحيدة التي رفضت عرض ترامب، فحتى مغني الكانتري غارث بروكس رفض الغناء في الحفل الذي سينظم في واشنطن، رغم أنه وقع قبل 7 سنوات عقدا بملايين الدولارات مع ترامب، للغناء مدة 4 سنوات في إحدى منشآته.