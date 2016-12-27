وفاة مغنية البوب الأمريكية بريتني سبيرز

قالت شركة "سوني ميوزيك إنترتينمنت" إن حسابها على موقع "تويتر" قد تمّ اختُراقه، ونُشرت فيه أخبار كاذبة عن مغنية البوب الشهيرة بريتني سبيرز .

وقالت الشّركة التابعة لـ"سوني كورب"، في بيان ، أنّ حسابها على موقع التواصل الإجتماعي قد تمّ اختراقة بإعلان أخبار كاذبة عن الفنّانة سبيرز بأنّها قد توفيت لكنّها إنها نجحت في إصلاح الوضع.وأضافت سوني، نعتذر لبريتني سبيرز وجمهورها عن أي ارتباك.

وقال آدم ليبر مدير أعمال سبيرز في تصريح لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إن النجمة العالمية البالغة من العمر 35 عاماً والفائزة بجائزة غرامي "بخير وعلى ما يرام". كما تمّ حذف التّغريدات الكاذبة من حساب "سوني" بعد فترة وجيزة. وقالت مجلة بيلبورد إن جماعة "أورماين" أعلنت مسؤوليتها عن اختراق الحساب.