وفاة بطلة سلسلة حرب النجوم كاري فيشرعن عمر ناهز 60 عاما

ذكرت مجلّة بيبول نقلا عن متحدث باسم عائلة الممثلة الأمريكية "كاري فيشر"، أنّ الممثلة التي اكتسبت شهرتها من شخصيّة الأميرة ليا في سلسلة أفلام حرب النجوم "ستار وورز" توفيت الثلاثاء عن عمر ناهز 60 عاما.

وقال بيان للمتحدث باسم العائلة سيمون هولز "بحزن شديد أكدت بيلي لورد أنّ أمّها الحبيبة كاري فيشر قد توفيت. وكانت الممثلة الأمريكية "كاري فيشر" التي لعبت دور ليا في سلسلة أفلام حرب النجوم قد تعرّضت يوم السبت إلى أزمة قلبية خلال رحلة جوية من لندن إلى لوس أنجلوس.