الجزائر تستضيف أضخم نسخة من مهرجان المسرح العربي

قالت الهيئة العربيّة للمسرح، إنّ الدّورة التّاسعة لمهرجان المسرح العربي والمقرّرة في الجزائر شهر جانفي القادم، ستكون الأضخم في مسيرة المهرجان سواء على مستوى عدد العروض والمشاركين أو المدة الزمنية.

ويشارك في المهرجان نحو 550 فنانا مسرحيا من الجزائر والدّول العربية، منهم 267 من المشاركين في العروض المسرحية، و120 في المؤتمر الفكري، و70 في الورش والندوات النقدية وكذلك التحكيم.وتستضيف مدينتا وهران ومستغانم أنشطة وعروض المهرجان في الفترة من 10 إلى 19 جانفي المقبل. وتحمل هذه الدورة اسم المسرحي الجزائري الراحل عز الدين مجوبي.

وتشمل أنشطة المهرجان، إقامة 11 ورشة عمل متنوّعة في فنون الأداء المسرحي، ستقام في العاصمة الجزائر ومستغانم ووهران والمدن المجاورة.ويقام المؤتمر الفكري لدورة هذا العام تحت عنوان "العبور إلى المستقبل بين الريّادة والقطيعة المعرفية" بمشاركة 120 ناقدا وباحثا. ولأول مرة يدخل المسرح الجامعي طرفا على هامش المهرجان، إذ يقام مهرجان للمسرح الجامعي الجزائري على هامش هذه الدّورة. وسيتمّ تكريم في المهرجان أعضاء الفرقة الفنيّة لجبهة التحرير الوطني التي أسسها مصطفى كاتب عام 1958.