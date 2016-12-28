حذف جميع فيديوهات كاميليا ورد بعد ردّها من اليوتيوب على أحلام الإماراتية

قامت إدارة برنامج آراب أيدل بحذف فيديوهات المشتركة الجزائرية كاميليا ورد من الموقع العالمي "يوتيوب"، وهذا على خلفية الردّ على المطربة بعد إقصائها من البرنامج بعد مرحلة العروض المباشرة.

وجاء رد فعل الإدارة بعد أن دافعت كاميليا عن نفسها ، بتوجيه عبارات للفنّانة الإماراتية أحلام التي كانت ضمن لجنة تحكيم آراب أيدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب اختيارها للمتسابق مهند حسين بدلاً منها السبت الماضي ، بالإضافة إلى أنّ أحلام كانت قد غيرت قوانين البرنامج لتختار نادين الخطيب لتنضم من جديد بعد خروجها. بحذف جميع الفيديوهات من على قناتها الرسمية على موقع الشهير يوتيوب.

وأكدت كاميليا ورد أن أحلام ظلمتها وقصدت خروجها من البرنامج بسبب الغيرة. تمّ حذف جميع فيديوهات الخاصة بكاميليا ورد التي تخصّ برنامج آراب أيدل. للإشارة، وكانت كاميليا قد غرّدت" كانت أولى تغريداتها: "كل اللجنة وبرنامج arabidol والmbc علي رأسي أما المسماة بالملكة احلام لن اسامحها وانا لا اتهدد الامبراطورة.. كاميليا ورد كاميليا ورد"

أما التغريدة الثانية كانت :"انا لي قهرت الملكة احلام اسمي الامبراطورة كاميليا ورد""