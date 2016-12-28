مريم أوزرلي عميلة للمخابرات الروسية تحمل السّلاح وتحارب قطاع الطرق

أطلقت الشّركة المنتجة لمسلسل "قطّاع الطرق لن يحكموا العالم" الإعلان الدعائي الأول لحلقة الأسبوع القادم.

وقد ظهرت فيه النّجمة التركية مريم أوزرلي، لأوّل مرّة بعد أن وقعت العقد لتنضم إلى فريق عمل الموسم الثاني من المسلسل الذي يحقق نجاحًا كبيرًا على الشّاشات التّركية.وتجسد أوزرلي دورعميلة المخابرات الروسية "سوزي" التي تظهر في الإعلان تجيد استخدام السلاح وتقتل بدم بارد، ويبدو أن دورها سيكون مفاجأة حقيقية بقدر مفاجأتها للجمهور عندما برعت في تجسيد شخصية "السلطانة هيام" في الدراما التاريخية الشهيرة "حريم السلطان".