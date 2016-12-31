بعد 30 عاما .. عبد الرحمان جلطي يؤدي أروع أغانيه في حفل فني بالعاصمة

أحيا مغني عبد الرحمان جلطي أمسية الجمعة بالجزائر العاصمة ،حفلا فنيا ساهرا بمناسبة مرور ثلاثين عاما على مسيرته الفنية ،قدم خلاله بعض أروع أغانيه التي اشتهر بها منذ بداياته الفنية في الثمانينيات من القرن الماضي.

وأمتع عبد الرحمان جلطي الجمهور الذي غصت به قاعة ابن زيدون بباقة من أجمل أعماله القديمة والجديدة التي تنوعت بين العاطفي والإيقاعي حيث استهلها بـ "غير أنت" قبل أن يقدم "صلوا على النبي" وأيضا "معاك" التي كرم من خلالها جمهوره بالإضافة إلى "ما ندير زوج وانقاسي" و"اشكون قالك ما نبغيك".

كما عاد جلطي بجمهوره إلى الزمن الجميل مقدما لهم أغنيته المعروفة "صغيرة في العمر" التي كان قد أداها في الفيلم السينمائي الغنائي "لحن الأمل" (1994) للمخرج الراحل جمال فزاز، بالإضافة أيضا إلى "يا مولات الخمار" و"مازالت البركة" و"ديرولو الحنة" وكذا رائعتيه "هيفا تمشي وتميل" و"حبيت أنا نكبر معاك".