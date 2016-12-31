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الغواصة .. فضاء ثقافي جديد مفتوح على جميع الفنون

  • 31/12/2016
  • النهار أون لاين
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الغواصة .. فضاء ثقافي جديد مفتوح على جميع الفنون تحميل الملف

دشن الجمعة بالجزائر العاصمة فضاء جديد يحمل اسم "الغواصة" مخصص للفنون و معارض الرسم. 

ويتوفر فضاء "الغواصة" المتواجد بشارع كريم بلقاسم بالجزائر العاصمة، الذي سيعمل من الآن فصاعدا كرواق لتنظيم معارض، على فضاءات أخرى تجري تهيئتها لاحتضان مقهى أدبي وأستوديو لما بعد الإنتاج السينمائي وفضاء للعرض ولتنظيم لقاءات.

ويرمي هذا الفضاء الجديد إلى توفير فضاء ثقافي جواري في العاصمة مفتوح على جميع الفنون لكي يحتضن مشاريع فنية تجديدية وورشات تكوينية مفتوحة للجمهور العريض.

 

وبعد تدشين هذا الجزء من الرواق، يعكف المبادرون بالمشروع حاليا بالتعاون مع فنانين من مدرسة الفنون الجميلة ومهندسين معماريين على تهيئة وتوسيع هذا الفضاء. 

موضوع : الغواصة .. فضاء ثقافي جديد مفتوح على جميع الفنون
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