وفاة عارضة أزياء شهيرة بسبب عملية تجميل لشفط الدّهون

فتحت سلطات غواتيمالا تحقيقا لكشف ملابسات وفاة عارضة أزياء شهيرة بالبلاد، حسب ما قالت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت صحف في غواتيمالا، أنّ يلاني مونتينيغرو التي تبلغ من العمر 22 عاما. فارقت الحياة إثر إجرائها عملية تجميل جراحية لشفط الدهون. ونقلت "ذا صن" البريطانية عن وسائل الإعلام الغواتيمالية قولها إن العارضة سافرت إلى مدينة غواياكيل في الإكوادور لتخضع للعملية داخل مصحة خاصة.

وفي اليوم الموالي لإجراء العملية، تلقى والد العارضة اتّصالا هاتفيا يخبره أن ابنته توفيت، جراء أزمة قلبية حادة أثناء الجراحة، فيما توارى الطبيب الجراح عن الأنظار. وأوضح مالك المصحّة، في الإتصال، أنّ الأطباء لم يكونوا على دراية بأن لدى ابنته حساسية تجاه إحدى الأدوية المستخدمة في العملية.وذكر الأب أنّ ابنته الراحلة، وهي أم لطفلة في الثالثة من عمرها، تعرّضت للتضليل، وتأثرت بإعلانات روجت لإجراء عمليات تجميلية بتكلفة منخفضة.