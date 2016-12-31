الجزائر في المهرجان الدّولي للصّحراء في تونس

تشارك الجزائر في الدورة التاسعة والأربعين في مهرجان الصّحراء الدّولي في مدينة دوز بتونس من 13 إلى 16 جانفي 2016 الدّورة التاسعة والأربعين ، وستعيش الجهة على وقع عدّة تظاهرات ثقافية وترفيهية تراوح بين النّدوات الثقافية والفكريّة ومسابقات في الشّعر وأخرى خاصّة بالمصارعة بين الجمال بالإضافة إلى حفلات الأعراس التّقليدية.

في البرنامج أيضا عروض موسيقية راقصة تظهر ثراء المخزون الثقافي والفنّي للجهة وأساسا تراث المرازيق، لإمتاع أهالي الجهة وزائريها من الداخل والخارج. ويُعتبر مهرجان دوز من أعرق المهرجانات التّونسية، حيث أقيمت أوّل دورة منه في سنة 1910، وهو يمثّل فرصة هامّة لإكتشاف المخزون التاريخي والثقافي للجهة وتحديدا أسلوب عيش البدو الرحل في ربوع الصّحراء.

وقد تمّ نصب خيمة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للترويج لهذه التّظاهرة الّتي تتزامن مع عطلة الشّتاء، وسادت أجواء احتفالية بالشّارع الرئيسي بالعاصمة من خلال عدّة عروض فولكلورية.وعقدت الهيئة التّنظيمية للمهرجان ندوة صحفيّة اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 بالعاصمة، قدّمت خلالها البرنامج التّفصيلي للدّورة الّتي ستشهد مشاركة دوليّة واسعة، حيث من المنتظر مشاركة كلّ من وليبيا ومصر والأردن والسّعودية والكويت وفرنسا وبلجيكا واليابان.